HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19: Pasukan Indra Sjafri Dibantu Tim Psikolog demi Bangun Mental Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:43 WIB
Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19: Pasukan Indra Sjafri Dibantu Tim Psikolog demi Bangun Mental Juara
Tim Psikolog bantu bangun mentalitas juara di skuad Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Berbagai cara dilakukan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 untuk bisa menjuarai Piala AFF U-19 2024. Termasuk dengan menghadirkan tim psikolog yang bertugas membangun mental juara, terutama jelang melawan Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- berstatus juara Grup A. Sementara itu, Malaysia berstatus juara Grup C.

Sehingga kedua tim pun akan saling berjumpa di semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 tersebut akan berlangsung Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Sabtu 27 Juli 2024.

Jelang laga itu, tim psikolog Timnas Indonesia U-19, Afif Kurniawan menyatakan sudah memberikan sesi khusus untuk para pemain agar pola pikir mereka terbangun menjadi seorang juara. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U-19 selalu bersemangat dalam latihan dan memberikan performa terbaik saat turun laga.

"Meletakan pola pikir adalah pemenang, ya, maka akan terbiasa bekerja dengan standar juara," kata Afif Kurniawan dilansir dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Jumat (26/7/2024).

Tim Psikolog dihadirkan untuk bantu bangkitkan mental juara Timnas Indonesia U-19

Dia mengatakan dalam sesi psikolog, setiap pemain menuliskan target mereka masing-masing dalam Piala AFF U-19 dan saling mengetahui satu sama lainnya. Hal itu untuk membakar semangat para pemain.

Halaman:
1 2
      
