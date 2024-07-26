Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 Tak Hanya Perebutkan Tiket Final Piala AFF U-19 2024, Netizen: Ini Laga Pertaruhan Harga Diri

SURABAYA – Fans Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 sangat antusias menyambut semifinal Piala AFF U-19 2024. Pasalnya lawan Garuda Nusantara adalah Malaysia U-19, dan bagi para fans laga tersebut tak hanya sekadar memperebutkan tiket ke final, tapi juga pertaruhan harga diri.

Ya, Timnas Indonesia U-19 akan bersua dengan Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB mendatang.

Kedua tim lolos ke semifinal dengan catatan apik di grup masing-masing. Timnas Indonesia U-19 berhasil menjadi juara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga kemenangan. Artinya, Garuda Nusantara berhasil menyapu bersih kemenangan.

Begitupun dengan Malaysia U-19 yang datang dengan status juara Grup C usai meraih dua kemenangan dan satu kali imbang. Laga mendatang tentu akan berjalan dengan tensi tinggi mengingat rivalitas kedua tim.

Netizen Indonesia pun bereaksi heboh setelah mengetahui Malaysia U-19 akan menjadi lawan Garuda Nusantara. Mereka ramai-ramai membanjiri unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (26/7/2024).