HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |06:19 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia di Semifinal Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-19 siap hadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Kedua tim akan bertarung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia, untuk memperebutkan tiket final turnamen tersebut.

Sebelumnya Timnas Indonesia U-19 menjadi pihak yang lebih dulu memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– lolos ke semifinal usai menjadi juara Grup A.

Dihuni oleh tim-tim seperti Kamboja U-19, Timor Leste U-19, dan Filipina U-19, tim asuhan Indra Sjafri justru mampu menutup Grup A dengan rekor sempurna. Sebab Timnas Indonesia U-19 mampu melahap tiga laga Grup A dengan kemenangan.

Tak hanya itu, Timnas Indonesia U-19 juga tercatat sudah mengoleksi 14 gol dan hanya dua kali kebobolan. Jelas hasil fase grup itu menjadi modal yang sangat baik untuk Timnas Indonesia U-19 untuk semifinal nanti.

Timnas Indonesia U-19

Apalagi lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-19 adalah Malaysia U-19 yang merupakan juara Grup C. Malaysia U-19 berhasil berdiri di puncak dengan 7 poin dari dua kemenangan dan satu imbang.

Malaysia U-19 tepatnya menang saat melawan Brunei Darussalam U-19 (11-0) dan Singapura U-19 (5-0). Satu-satunya laga yang gagal dimenangkan Malaysia U-19 adalah saat melawan Thailand U-19 di laga pamungkas Grup C.

