Masyarakat Malaysia Sindir Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Pernah Kalah 1-5 dari Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023

Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-19 pernah merasakan momen kalah 1-5 dari Timnas Malaysia. (Foto: PSSI)

MASYARAKAT Malaysia ramai-ramai menyebut skor “5-1” tak lama setelah Timnas Indonesia U-19 dijadwalkan bertemu Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB. Skor 5-1 itu muncul karena banyak pemain jebolan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 yang menjadi saksi sejarah kekalahan tersebut.

Momen kekalahan telak itu terjadi di matchday terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada 9 Oktober 2022. Saat itu, Timnas Indonesia U-17 racikan Bima Sakti hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023.

(Duel Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. (Foto: PSSI)

Di saat bersamaan, Malaysia U-17 dalam misi wajib menang untuk lolos ke putaran final. Tak disangka-sangka, Timnas Indonesia U-17 tumbang 1-5!

Para pemain Timnas Indonesia U-17 begitu berat berlari sepanjang pertandingan sehingga dipermalukan Malaysia U-17. Disinyalir, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan kelelahan karena pelatih Bima Sakti minim melakukan rotasi pemain di sepanjang Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Berselang dua tahun, Timnas Indonesia dan Malaysia kembali bertemu, kali ini di semifinal Piala AFF U-19 2024. Kebetulan, para pemain yang saat itu mentas di skuad U-17 sudah promosi ke tim U-19.

Di skuad Timnas Indonesia U-19 saja ada Iqbal Gwijangge, Rizdjar Nurviat Subagja, Sulthan Zaky, Figo Dennis, Kafiatur Rizky, Muhammad Riski Afrisal, Arkhan Kaka dan Ikram Alghifarri.