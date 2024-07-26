Terlihat Sering Bantu Serangan Timnas Indonesia U-19, Kadek Arel: Sudah Instruksi Pelatih

SURABAYA - Bek tengah Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Kadek Arel tak hanya kuat dalam hal pertahanan, namun ia pun turut aktif membantu lini serang Garuda Nusantara selama gelaran Piala AFF U-19 2024. Ternyata, Kadek Arel mengakui ia memang diminta untuk ikut menyerang oleh sang pelatih, Indra Sjafri.

Kadek mengatakan Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- tidak hanya harus kukuh dalam bertahan. Akan tetapi, juga produktif dalam skema serangan agar dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan.

Berkat permainan kuat bertahan dan aktif menyerang itu, Timnas Indonesia U-19 baru kebobolan dua gol dalam tiga laga di fase grup Piala AFF U-19 2024. Sementara itu, mereka sudah mencatatkan 14 gol.

"Iya itu ada instruksi khusus. Sebab, kami pakai 3 di belakang," ucap Kadek Arel di Surabaya, Jumat (26/7/2024).

Sejauh ini, Kadek Arel sangat produktif dalam Piala AFF U-19 2024. Hal itu dapat dilihat dari penampilannya yang sudah mencatatkan tiga gol dalam tiga laga Grup A.