HOME BOLA LIGA INDONESIA

Piala Presiden 2024: Bali United Putuskan Rotasi Pemain, Persija Jakarta Dapat Angin Segar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:12 WIB
Piala Presiden 2024: Bali United Putuskan Rotasi Pemain, Persija Jakarta Dapat Angin Segar
Bali United bakal lakukan rotasi pemain saat melawan Persija Jakarta di Piala Presiden 2024. (Foto: Instagram/baliunutedfc)
A
A
A

BALI - Persija Jakarta mendapatkan angin segar jelang laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2024. Pasalnya tim yang dilawan Persija, yakni Bali United, bakal melakukan rotasi pemain, yang berarti ada potensi pemain terbaik skuad berjuluk Serdadu Tridatu itu tidak akan memainkan pemain terbaik mereka.

Hal itu sudah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Bali United, I Gede Mahatma Dharma. Ia mengatakan kemungkinan besar Bali United melakukan rotasi pemain saat melawan Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Jumat (26/7/2024).

Serdadu Tridatu memang sudah tak mungkin untuk melaju ke fase selanjutnya setelah dua laga grup B menelan kekalahan. Sementara itu, Persija memiliki kans besar untuk lolos ke semifinal jika meraih poin saat melawan Bali United.

Jadi, I Gede Mahatma Dharma mengatakan sudah tidak ada target apapun timnya dalam Piala Presiden 2024. Jadi, timnya akan memaksimalkan memberikan jam terbang untuk para pemain yang memiliki menit bermain yang sedikit.

Bali United

"Di sisi lain ada nilai positif untuk persiapan tim di Liga 1 nanti. Jadi, pemain yang sudah mendapat menit banyak, mungkin akan kami rotasi karena pasti sudah cukup lelah menjalani dua pertandingan," kata I Gede dilansir dari laman Piala Presiden 2024, Jumat (26/7/2024).

Dia mengatakan persiapan timnya untuk melawan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- memang cukup mepet. Jadi, dia pastikan cukup sulit untuk melakukan pembenahan secara optimal meski tetap saja ada evaluasi.

Halaman:
1 2
      
