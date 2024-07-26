Bali United vs Persija Jakarta: Muhammad Ferarri Tegaskan Macan Kemayoran Siap Amankan Tiket Semifinal Piala Presiden 2024

BALI – Penggawa Persija Jakarta, Muhammad Ferarri optimis timnya bisa lolos ke semifinal Piala Presiden 2024. Sebab jelang melawan Bali United di laga pamungkas Grup B nanti, Ferarri menilai pasukan Macan Kemayoran dalam kondisi yang baik.

Persija Jakarta akan menantang Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat (26/7/2024) pukul 19.30 WIB. Macan Kemayoran harus meraih kemenangan jika ingin memantapkan diri ke semifinal Piala Presiden 2024.

Saat ini, Persija Jakarta memimpin klasemen Grup B dengan perolehan empat poin. Namun, situasi belum aman bagi Persija karena Arema FC dan Madura United masih memiliki peluang untuk lolos.

Arema FC berada di posisi kedua dengan perolehan empat poin, sedangkan Madura United duduk di urutan ketiga dengan koleksi tiga poin. Kedua tim itu akan bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat (26/7/2024) pukul 15.30 WIB.

Sebab posisi belum aman, Macan Kemayoran menatap laga melawan Bali United dengan serius. Ferarri menegaskan, Persija Jakarta sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan itu.