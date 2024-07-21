Hasil Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Laos U-19 di Piala AFF U-19 2024: Asian Lions Tertahan 1-1, Australia U-19 Juara Grup!

SURABAYA – Hasil Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Laos U-19 di Piala AFF U-19 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Dengan hasil itu, Myanmar terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Australia U-19 di laga terakhir.

Jalannya Pertandingan

Kekalahan telak Vietnam dari Australia beberapa jam sebelumnya membuat Myanmar tampil trengginas. Mereka berusaha mengurung pertahanan Laos sejak menit-menit awal.

Hasilnya manis. Myanmar mampu memimpin 1-0 saat turun minum.

Di babak kedua, Myanmar terus menggempur pertahanan Laos demi meraih tiga poin. Sayangnya, mereka lengah sehingga Laos bisa menyamakan skor 1-1.