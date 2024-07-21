Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Laos U-19 di Piala AFF U-19 2024: Asian Lions Tertahan 1-1, Australia U-19 Juara Grup!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |21:32 WIB
Hasil Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Laos U-19 di Piala AFF U-19 2024: <i>Asian Lions</i> Tertahan 1-1, Australia U-19 Juara Grup!
Timnas Myanmar U-19 ditahan Timnas Laos U-19 1-1 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: Facebook/Myanmar Football Federation)
A
A
A

SURABAYA – Hasil Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Laos U-19 di Piala AFF U-19 2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Dengan hasil itu, Myanmar terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Australia U-19 di laga terakhir.

Timnas Myanmar U-19

Jalannya Pertandingan

Kekalahan telak Vietnam dari Australia beberapa jam sebelumnya membuat Myanmar tampil trengginas. Mereka berusaha mengurung pertahanan Laos sejak menit-menit awal.

Hasilnya manis. Myanmar mampu memimpin 1-0 saat turun minum.

Di babak kedua, Myanmar terus menggempur pertahanan Laos demi meraih tiga poin. Sayangnya, mereka lengah sehingga Laos bisa menyamakan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638159/hasil-pertemuan-noc-indonesia-di-markas-ioc-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-okto-mereka-memahami-kita-ltq.webp
Hasil Pertemuan NOC Indonesia di Markas IOC Buntut Penolakan Visa Atlet Israel, Okto: Mereka Memahami Kita
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/14/atep_1.jpg
Legenda Persib Sebut Satu Sosok yang Pantas Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement