Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Australia U-19 Disebut Ditunggu Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Setelah Bantai Vietnam U-19

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |21:17 WIB
Timnas Australia U-19 Disebut Ditunggu Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Setelah Bantai Vietnam U-19
Timnas Australia U-19 bisa menantang Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@aff_aseanfootball)
A
A
A

BANTAI Timnas Vietnam U-19, Timnas Australia U-19 disebut ditunggu Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Sekadar diketahui, Timnas Australia U-19 tampil trengginas di Piala AFF U-19 2024.

Skuad asuhan Trevor Morgan ini menang 6-0 atas runner-up Piala AFF U-19 2022, Laos U-19, dengan skor 6-0 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-19 2024. Kedigdayaan juga mereka tunjukkan di matchday kedua saat jumpa Timnas Vietnam U-19 sore tadi.

Timnas Vietnam U-19 kalah 2-6 dari Timnas Australia U-19. (Foto: Soha.vn)

(Timnas Vietnam U-19 kalah 2-6 dari Timnas Australia U-19. (Foto: Soha.vn)

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Australia U-19 menang 6-2! Hasil ini membuat Timnas Australia U-19 duduk di puncak klasemen Grup B dengan koleksi enam angka, unggul lima poin dari Vietnam U-19 di posisi kedua.

Untuk lolos ke semifinal sebagai juara Grup B, Australia U-19 hanya butuh hasil imbang saat bersua Myanmar U-19 di matchday pamungkas fase grup pada Rabu, 24 Juli 2024 sore WIB.

Melihat kekuatan Timnas Australia U-19 saat ini, banyak pencinta sepakbola berharap mereka dipertemukan dengan Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Potensi bertemunya Australia U-19 dan Timnas Indonesia U-19 di partai puncak Piala AFF U-19 2024 sangat besar.

Seperti Australia U-19, Timnas Indonesia U-19 juga melewati dua laga awal Grup A dengan kemenangan. Timnas Indonesia U-19 tercatat menang 6-0 atas Filipina U-19 dan menggilas Kamboja U-19 (2-0). Timnas Indonesia U-19 hanya butuh hasil imbang kontra Timor Leste U-19 pada Selasa, 23 Juli 2024 malam WIB untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/14/atep_1.jpg
Legenda Persib Sebut Satu Sosok yang Pantas Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement