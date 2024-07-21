Timnas Australia U-19 Disebut Ditunggu Timnas Indonesia U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Setelah Bantai Vietnam U-19

BANTAI Timnas Vietnam U-19, Timnas Australia U-19 disebut ditunggu Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Sekadar diketahui, Timnas Australia U-19 tampil trengginas di Piala AFF U-19 2024.

Skuad asuhan Trevor Morgan ini menang 6-0 atas runner-up Piala AFF U-19 2022, Laos U-19, dengan skor 6-0 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-19 2024. Kedigdayaan juga mereka tunjukkan di matchday kedua saat jumpa Timnas Vietnam U-19 sore tadi.

(Timnas Vietnam U-19 kalah 2-6 dari Timnas Australia U-19. (Foto: Soha.vn)

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Australia U-19 menang 6-2! Hasil ini membuat Timnas Australia U-19 duduk di puncak klasemen Grup B dengan koleksi enam angka, unggul lima poin dari Vietnam U-19 di posisi kedua.

Untuk lolos ke semifinal sebagai juara Grup B, Australia U-19 hanya butuh hasil imbang saat bersua Myanmar U-19 di matchday pamungkas fase grup pada Rabu, 24 Juli 2024 sore WIB.

Melihat kekuatan Timnas Australia U-19 saat ini, banyak pencinta sepakbola berharap mereka dipertemukan dengan Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Potensi bertemunya Australia U-19 dan Timnas Indonesia U-19 di partai puncak Piala AFF U-19 2024 sangat besar.

Seperti Australia U-19, Timnas Indonesia U-19 juga melewati dua laga awal Grup A dengan kemenangan. Timnas Indonesia U-19 tercatat menang 6-0 atas Filipina U-19 dan menggilas Kamboja U-19 (2-0). Timnas Indonesia U-19 hanya butuh hasil imbang kontra Timor Leste U-19 pada Selasa, 23 Juli 2024 malam WIB untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024.