Kisah Welber Jardim, Pemain Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 yang Pernah Tolak Tawaran Rp2 Miliar dari Klub Liga 1

KISAH Welber Halim Jardim, pemain Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 yang pernah tolak tawaran Rp2 miliar dari klub Liga 1, menarik untuk diulas. Sebab, tak mudah menolak tawaran itu.

Hal tersebut terjadi pada November 2023 saat Welber Jardim tengah membela Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala Dunia U-17 2024. Di tengah turnamen tersebut, ayah Welber, Elisangelo Jardim de Jesus, mengungkapkan ada beberapa tawaran dari klub Liga 1.

Akan tetapi, tawaran tersebut belum sampai pada tahap pengajuan resmi. Melainkan, tawaran tersebut masih sebatas pesan singkat yang didapat dari rekan-rekan ayah Welber ketika bermain di Indonesia.

"Sampai saat ini belum ada (klub menawar). Cuma dari teman, mereka kirim pesan 'Bagaimana kalau dikasih Rp1 miliar sampai Rp2 miliar agar Welber main di sini (Indonesia),’" ujar Elisangelo pada November 2023.

Meski begitu, pria asal Brasil itu memastikan sang anak akan menghormati kontraknya dengan Sao Paulo yang masih berjalan. Untuk itu, ia menolak tawaran Rp2 miliar untuk putranya bermain di Liga 1.

Selain masalah kontrak, Elisangelo juga ingin anaknya bisa terus berkembang di persepakbolaan Brasil. Karena seperti diketahui, sepakbola di Negeri Samba jauh lebih baik sehingga untuk pengembangan bakat, Brasil adalah pilihan terbaik.

"Welber harus tetap di Brasil. Dia harus berkembang di sana sampai kalau mau jadi pemain bagus," kata Elisangelo.