Jadwal Piala AFF U-19 2024 Hari Ini: Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19 Digelar Malam Ini!

Timnas Indonesia U-17 bakal lawan Filipina U-19 di laga perdana Grup A Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL Piala AFF U-19 2024 hari ini, Rabu (17/7/2024), menyajikan dua pertandingan yang menarik. Salah satunya adalah Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 yang akan melawan Filipina U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo pada malam harinya.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-19 2024 akan resmi bergulir hari ini. Turnamen yang digelar di Surabaya, Indonesia itu diikuti oleh 12 tim yang sudah terbagi menjadi tiga grup.

Timnas Indonesia U-19 selaku tuan rumah otomatis menempati Grup A. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu satu grup dengan Timor Leste U-19, Kamboja U-19, dan tentu Filipina U-19.

Karena berstatus tuan rumah itu juga, tidak heran jika Timnas Indonesia U-19 langsung bermain di hari pertama Piala AFF U-19 2024. Hanya saja mereka menjadi pertandingan kedua dari Grup A yang akan bermain hari ini.

Sebab laga Timor Leste U-19 vs Kamboja U-19 akan menjadi partai pembuka dari turnamen ASEAN U-19 Boys Championship 2024 tersebut. Laga tersebut juga bermain d Stadion Gelora Bung Tomo, namun dimainkan pada sore hari.

Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik dari tiga grup yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024. Karena itu, kemenangan di matchday pertama jelas sangat penting untuk setiap tim.