HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Evan Dimas Beri Pesan untuk Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |21:20 WIB
Evan Dimas Beri Pesan untuk Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2024
Evan Dimas memberi pesan bagi para juniornya di Timnas Indonesia U-19 jelang Piala AFF U-19 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA Evan Dimas memberikan pesan untuk para juniornya di Timnas Indonesia U-19 yang akan mentas di Piala AFF U-19 2024. Ia ingin juniornya memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan performa terbaik mereka.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran Piala AFF U-19 2024. Turnamen tersebut berlangsung pada 17-29 Juli di Surabaya.

Timnas Indonesia U-19

Tim Merah-Putih tergabung di Grup A bersama Timnas Filipina U-19, Timnas Kamboja U-19, dan Timnas Timor Leste U-19. Mereka akan memulai perjalanan dengan bersua The Azkals pada Rabu 17 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Kebetulan, pelatih yang menangani Jens Raven dan kolega adalah Indra Sjafri. Pria asal Sumatra Barat itu merupakan sosok yang juga menukangi Evan Dimas ketika masih berseragam Timnas Indonesia U-19.

Pemain Persik Kediri itu menitipkan pesan kepada para juniornya menjelang tampil di Piala AFF U-19 2024. Evan ingin mereka bermain dengan percaya diri untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

“Ya pesan-pesan untuk adik-adik, pokoknya tetap percaya diri, tetap semangat, berikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Evan saat ditemui di Jakarta, Sabtu 13 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
