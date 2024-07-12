Penyebab Marselino Ferdinan Tak Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 meski Masih 19 Tahun

PENYEBAB Marselino Ferdinan tak perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 meski masih berusia 19 tahun dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, banyak yang kaget tidak ada nama Marselino di daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Surabaya.

Padahal 28 pemain yang dibawa ke TC Surabaya itu menjadi pemain yang akan didaftarkan pada ajang Piala AFF U-19 2024 yang digelar Surabaya, Indonesia pada 17-29 Juli 2024. Secara usia, pemain kelahiran 9 September 2004 itu masih bisa bermain di turnamen Piala AFF U-19 2024 tersebut.

Hanya saja, Indra Sjafri justru enggan untuk memanggil mantan penggawa KMSK Deinze tersebut. Lantas apa yang membuat Indra sak memanggil Marselino Ferdinan?

Sejatinya, Indra sudah jauh-jauh mengatakan takkan memanggil pemain yang pernah membela Persebaya Surabaya tersebut. Hal itu sempat ia katakan saat Timnas Indonesia U-20 hendak pergi ke Prancis untuk mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 pada awal Juni lalu.

Alasannya sederhana, Indra Sjafri ingin memberikan peluang bagi pemain lain ketimbang mengandalkan Marselino. Toh Marselino kelasnya kini sudah bersama Timnas Indonesia senior.

"Marselino sudah tidak bisa. Indonesia merasa terhormat diundang karena Toulon, tournament sangat baik untuk ujicoba kami," ucap Indra Sjafri jelang mengikuti Toulon Cup 2024 pada Mei 2024 lalu, Jumat (12/7/2024).