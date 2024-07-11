Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Batal Uji Coba Jelang Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Fokus Perbaiki Tim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:34 WIB
Timnas Indonesia U-19 batal menggelar uji coba jelang Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-19 batal menggelar uji coba jelang Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memastikan laga uji coba melawan Tim PON Jawa Timur batal. Ia memilih fokus mempersiapkan tim untuk Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia U-19 akan berlaga di Piala AFF U-19 2024. Rencananya, ajang tersebut bakal digelar di Surabaya pada 17-29 Juli.

Timnas Indonesia U-19

Indra membawa 28 pemain untuk melanjutkan pemusatan latihan (TC) di Surabaya. Sebenarnya, Timnas Indonesia U-19 direncanakan bakal melakoni uji coba melawan PON Jatim pada Jumat 12 Juli 2024.

Akan tetapi, Indra mengungkapkan laga uji coba tersebut urung dilaksanakan. Pelatih asal Sumatra Barat itu lebih memilih untuk berkonsentrasi memperbaiki kekurangan yang ada dalam skuadnya.

“Sebelumnya saya pernah katakan akan melakukan uji coba melawan PON Jawa Timur, namun urung dilaksanakan,” kata Indra, mengutip dari situs resmi PSSI, Kamis (11/7/2024).

“Karena kami akan terus fokus memperbaiki tim, untuk lebih menyiapkan dan mengoptimalkan tim ini (kebugaran fisik dan yang lainnya) menyongsong turnamen mendatang,” jelas eks pelatih Bali United itu.

Halaman:
1 2
      
