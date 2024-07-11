3 Pemain Keturunan yang Dinaturalisasi Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Mauresmo Hinoke!

Mauresmo Hinoke, 1 dari 3 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@mauresmoo)

SEBANYAK 3 pemain Keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia U-19 jelang Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Manajer Timnas Indonesia U-19, Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan ada tiga pemain Keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Mereka diplot lebih dulu memperkuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- sebelum nantinya membela Timnas Indonesia senior.

Pemain-pemain ini sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 yang diadakan di Prancis. Di luar Jens Raven, saat itu ada empat pemain keturunan yang menjalani trial. Jika lolos trial, pemain-pemain itu akan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Hasilnya dari empat pemain yang menjalani trial, tiga di antaranya lolos seleksi. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang Panjang, nama-nama di bawah ini takkan ambil bagian saat Timnas Indonesia U-19 turun di Piala AFF U-19 2024 pada 17-29 Juli 2024.

Paling cepat, nama-nama ini dapat memperkuat Timnas Indonesia U-19 saat mentas di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 25-29 September 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia U-19 jelang Piala AFF U-19 2024:

3. Tim Geypens (FC Emmen)





Tim Geypens merupakan salah satu pemain yang paling menonjol saat turun di Toulon Cup 2024. Mentas sebagai fullback kiri, pergerakan pesepakbola 19 tahun ini begitu memesona.

Tim Geypens baru saja mendapat kontrak profesional dari klub Liga 2 Belanda, FC Emmen. Ia pun tengah menjalani tur pramusim bersama sang klub yang berambisi promosi ke Eredivisie 2025-2026.