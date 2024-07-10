Breaking News: Mauresmo Hinoke, Tim Geypens dan Dion Markx Segera Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia U-19!

Timnas Indonesia U-19 akan kedatangan tiga pemain naturalisasi dalam waktu dekat (Foto: PSSI)

TIGA pemain keturunan yakni Mauresmo Hinoke (Dordrecht U-21), Dion Markx (NEC U-21), dan Tim Geypens (Twente U-21) akan bergabung ke Timnas Indonesia U-19. Hal itu disampaikan langsung oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer tim.

Ahmad Zaki Iskandar mengatakan ketiga pemain itu setelah melakukan pemantauan. Jadi, dia nilai ketiga sangat dibutuhkan Timnas Indonesia U-19.

"Itu ada Tim lalu Hinoke dan Dion. Itu tiga posisi berbeda yang direkomendasikan," kata Ahmad Zaki Iskandar di, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan ketiga pemain itu memang dianjurkan tetap berkarier di eropa. Hal tersebut agar pemain-pemain itu dapat terus potensi pemain-pemain itu dapat terus berkembang.

"Perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka," katanya.

Ahmad Zaki Iskandar mengatakan belum bisa bicara banyak apakah ketiganya dapat tampil atau tidak dalam Kualifikasi Piala Asia 2025. Sebab, pemain itu harus melewati tahapan demi tahapan proses naturalisasi.