Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Mauresmo Hinoke, Tim Geypens dan Dion Markx Segera Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia U-19!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:33 WIB
Breaking News: Mauresmo Hinoke, Tim Geypens dan Dion Markx Segera Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia U-19!
Timnas Indonesia U-19 akan kedatangan tiga pemain naturalisasi dalam waktu dekat (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA pemain keturunan yakni Mauresmo Hinoke (Dordrecht U-21), Dion Markx (NEC U-21), dan Tim Geypens (Twente U-21) akan bergabung ke Timnas Indonesia U-19. Hal itu disampaikan langsung oleh Ahmad Zaki Iskandar selaku manajer tim.

Ahmad Zaki Iskandar mengatakan ketiga pemain itu setelah melakukan pemantauan. Jadi, dia nilai ketiga sangat dibutuhkan Timnas Indonesia U-19.

 

"Itu ada Tim lalu Hinoke dan Dion. Itu tiga posisi berbeda yang direkomendasikan," kata Ahmad Zaki Iskandar di, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan ketiga pemain itu memang dianjurkan tetap berkarier di eropa. Hal tersebut agar pemain-pemain itu dapat terus potensi pemain-pemain itu dapat terus berkembang.

"Perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka," katanya.

Ahmad Zaki Iskandar mengatakan belum bisa bicara banyak apakah ketiganya dapat tampil atau tidak dalam Kualifikasi Piala Asia 2025. Sebab, pemain itu harus melewati tahapan demi tahapan proses naturalisasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Usai Bela Timnas Indonesia, Jay Idzes Kembali Masuk Skuad Sassuolo Kontra Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement