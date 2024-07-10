Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa 28 Pemain Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri Pimpin TC di Surabaya Jelang Piala AFF U-19 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:05 WIB
Bawa 28 Pemain Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri Pimpin TC di Surabaya Jelang Piala AFF U-19 2024
Indra Sjafri bakal pimpin TC Timnas Indonesia U-19 di Surabaya. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri membawa 28 pemain yang sudah dipanggil untuk Piala AFF U-16 2024 ke Surabaya. Sebab Indra Sjafri akan memimpin pemusatan latihan (TC) yang berlangsung di kota Pahlawan tersebut.

Timnas Indonesia U-19 terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Piala AFF U-19 2024. Setelah mengadakan TC cukup panjang di Jakarta, Timnas Indonesia U-19 kini akan bertolak ke Surabaya.

Indra mengatakan sebanyak 28 pemain dipanggil untuk mengikuti TC lanjutan ini. Dia mencoret lima pemain yang dianggap tidak lolos. Kemudian, akan ada lima pemain lagi yang dicoret untuk memenuhi syarat skuad resmi di Piala AFF U-19 2024.

“Ini adalah pengerucutan tim, dari 33 pemain, dikurangi lima pemain untuk dibawa ke Surabaya. 28 pemain ini yang akan saya bawa untuk TC lanjutan di Surabaya,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (10/7/2024).

Sesi latihan Timnas Indonesia U-19

“Nanti akan dikurangi lagi dari 28 pemain itu nanti hanya boleh 23 pemain. Jadi kami masih mengurangi lima pemain lagi nantinya didaftarkan ke AFF," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
