Ayah Lamine Yamal Ternyata Fans Real Madrid, Klub yang Dibenci sang Anak!

AYAH pemain Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ternyata fans Real Madrid, klub yang dibenci sang anak. Kabar itu disampaikan Forbes saat membahas Lamine Yamal yang terang-terangan menolak saat ditanya apakah tertarik gabung Real Madrid suatu hari nanti.

“Meskipun besar di Mataro yang merupakan kota satelit yang jaraknya 30 kilometer dari pusat kota Barcelona, ayah Lamine Yamal adalah pendukung setia Real Madrid yang diduga dapat mendorong sang anak gabung rival utama Barcelona tersebut,” tulis Forbes.

(Beredar foto sosok yang diduga ayah Lamine Yamal mendukung Real Madrid. (Foto: X/the_marcoli_boy)

Selain itu, sempat beredar foto yang diduga Mounir Nasraoui membentangkan syal Real Madrid di depan Santiago Bernabeu. Hal itu seakan menandakan pria berdarah Maroko tersebut benar mendukung Los Blancos -julukan Real Madrid.

Medio Februari 2024, menurut laporan Forbes Real Madrid juga sudah mendekati Mounir Nasraoui demi mendapatkan jasa Lamine Yamal. Namun, Direktur Olahraga Barcelona Deco Souza menegaskan Lamine Yamal takkan dijual.

Saat ini, kontrak Lamine Yamal bersama Barcelona berakhir pada 30 Juni 2026, atau tersisa dua tahun lagi. Berhubung banyak yang tertarik kepada winger 16 tahun itu, manajemen Barcelona diprediksi bakal menyodorkan kontrak baru kepada pencetak gol termuda di sepanjang gelaran Euro tersebut (16 tahun 362 hari).

Menurut laporan EFE, Paris Saint-Germain (PSG) menawar Lamine Yamal kepada Barcelona seharga 250 juta euro atau setara Rp4,39 triliun. Namun, tawaran itu ditolak Barcelona.