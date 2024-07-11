Kisah Lamine Yamal Bocah 16 Tahun yang Ditawar Rp4,3 Triliun oleh PSG Sebelum Euro 2024, Begini Respons Barcelona!

KISAH Lamine Yamal, bocah 16 tahun yang ditawar 250 juta euro atau sekira Rp4,3 triliun oleh Paris Saint-Germain (PSG) sebelum Euro 2024 akan diulas Okezone. Sosok Lamine Yamal tengah menjadi sorotan atas aksinya memukaunya di Euro 2024.

Baru berusia 16 tahun, Lamine Yamal sukses menjadi pemain inti di tim sebesar Spanyol. Tercatat dari enam penampilan bersama Timnas Spanyol di Euro 2024, Lamine Yamal mengemas satu gol dan tiga assist.

(Momen Lamine Yamal bobol gawang Prancis di semifinal Euro 2024.

Gol dibuat Lamine Yamal saat Spanyol menang 2-1 atas Prancis di semifinal Euro 2024 yang dilangsungkan pada Rabu, 10 Juli 2024 dini hari WIB. Gol itu mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol termuda di sepanjang gelaran Euro, tepatnya di usia 16 tahun 362 hari.

Lamine Yamal mengalahkan pemegang rekor sebelumnya asal Swiss, Johan Vonlanthen, yang mencetak gol di Euro 2004 dalam usia 18 tahun 164 hari. Sebelum bersinar di Euro 2024, nama Lamine Yamal sebenarnya sudah mencuat bersama Barcelona di musim 2023-2024.

Sepanjang musim 2023-2024, Lamine Yamal mencetak 7 gol dan 10 assist dari 50 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi. Catatan statistik di atas tentunya luar biasa di usia Lamine Yamal yang baru 16 tahun.

Karena itu, PSG yang kehilangan Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas 2024, mencoba mendatangkan Lamine Yamal. Les Parisiens -julukan PSG- berupaya kembali memecahkan rekor transfer dunia dengan menggaet Lamine Yamal seharga 250 juta euro atau setara Rp4,3 triliun!