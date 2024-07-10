Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Lamine Yamal yang Pernah Digandeng Sergio Ramos hingga Dimandikan Lionel Messi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:20 WIB
Kisah Lamine Yamal yang Pernah Digandeng Sergio Ramos hingga Dimandikan Lionel Messi
Momen Lamine Yamal kecil digandeng Sergio Ramos di laga Real Madrid. (Foto: Tiktok/tessanafa)
A
A
A

KISAH Lamine Yamal yang pernah digandeng Sergio Ramos hingga dimandikan Lionel Messi menarik untuk dibahas. Sebab siapa yang mengira bintang muda Tim Nasional (Timnas) Spanyol itu pernah berada di momen yang sama dengan dua legenda Real Madrid dan Barcelona.

Nama Yamal saat ini tengah bersinar berkat penampilan apiknya bersama Spanyol di Euro 2024. Terbaru, Yamal berhasil membantu tim berjuluk La Furia Roja itu lolos ke final Euro 2024 usai menumbangkan Prancis dengan skor 2-1, pada Rabu (10/7/2024).

Dalam kemenangan 2-1 di Allianz Arena itu, Yamal turut mencetak gol di menit 21. Golnya jelas sangat penting karena pada saat ia mencetak gol, Spanyol tengah tertinggal 1-2.

Selain karena penampilannya di Euro 2024, Yamal sejatinya sudah menjadi pusat perhatian karena telah berhasil menembus skuad utama Barcelona di usianya yang masih berusia 16 tahun. Yamal debut pada musim 2022-2023, namun baru benar-benar mendapatkan menit bermain yang banyak di musim 2023-2024.

Momen Lamine Yamal kecil dimandikan Lionel Messi untuk keperluan pemotretan amal

Selain karena penampilannya yang luar biasa, Yamal pun terkenal karena pernah memiliki momen menarik dengan legenda dua klub Raksasa Spanyol, Madrid dan Barcelona. Terkait momen kebersamaan Yamal dengan legenda Barcelona, Lionel Messi menjadi salah satu yang menarik.

Sebab Yamal ternyata pernah dimandikan oleh Messi sewaktu dirinya masih bayi. Momen itu terjadi pada tahun 2007 lalu saat Lamine Yamal masih berusia sekitar 5 bulan, sedangkan Lionel Messi telah berusia 20 tahun dan menjadi bagian tim utama Barcelona.

Halaman:
1 2
      
