HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Lamine Yamal Setelah Dicap Ledek Adrien Rabiot Kelar Laga Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |13:47 WIB
Respons Lamine Yamal Setelah Dicap Ledek Adrien Rabiot Kelar Laga Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Euro 2024
Pemain Timnas Spanyol, Lamine Yamal. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Pemain Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Lamine Yamal, memberikan respons menarik usai berhasil membungkam perkataan penggawa Timnas Prancis, Adrien Rabiot kelar laga semifinal Euro 2024. Yamal hanya memberitahukan bahwa sosok yang ia ledek tahu siapa yang ia maksud.

Lamine Yamal menjadi bintang utama keberhasilan Spanyol lolos ke final Euro 2024. Pasalnya berkat gol indahnya di menit 21, Spanyol berhasil menutup laga di Allianz Arena, pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB, dengan kemenangan 2-1.

Usai laga tersebut, Lamine Yamal berkata ‘Berbicara sekarang, berbicaralah’ kepada kamera. Lantas banyak yang menilai ucapan bintang Barcelona itu ditujukan kepada gelandang Timnas Prancis, Rabiot. Pasalnya sebelum laga tersebut, Rabiot sempat membicarakan Yamal.

Rabiot tepatnya menilai Yamal perlu berbuat lebih jika ingin tampil di final Euro 2024. Perkataan Rabiot itu jelas merasa Yamal sebelumnya belum banyak berkontribusi untuk Spanyol di turnamen Piala Eropa tersebut.

Lamine Yamal saat bela Timnas Spanyol

“Jika Yamal ingin bermain di final, dia harus menunjukkan lebih dari apa yang telah dia lakukan,” kata Rabiot, sebelum laga Spanyol vs Prancis, dikutip dari Barca Universal.

Yamal seperti mengetahui perkataan Rabiot tersebut, sehingga usai dirinya menjadi sosok yang menggugurkan Prancis di semifinal Euro 2024, pemain berusia 16 tahun itu langsung mengejek Rabiot. Yamal sendiri yang mengakui perkataannya usai laga ditujukan untuk seseorang.

