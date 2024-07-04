Shin Tae-yong Pantau Piala AFF U-19 2024 demi Bawa Sejumlah Pemain Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

SHIN Tae-yong berpotensi memantau Piala AFF U-19 2024 demi membawa sejumlah pemain Timnas Indonesia U-19 ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pelatih 53 tahun ini tengah berada di Korea Selatan untuk menjalani liburan.

Menurut sang asisten, Nova Arianto, Shin Tae-yong dikabarkan pulang ke Indonesia pada Minggu, 21 Juli 2024. Kebetulan saat Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, di Tanah Air sedang berlangsung Piala AFF U-19 2024 di Surabaya pada 17-29 Juli 2024.

(Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada 21 Juli 2024. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Timor Leste, Kamboja dan Filipina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Filipina pada 17 Juli 2024, Kamboja (20 Juli 2024) dan Timor Leste (23 Juli 2024).

Kemudian, laga semifinal dilangsungkan pada 27 Juli 2024 dan final (29 Juli 2024). Karena itu, masih ada waktu bagi Shin Tae-yong untuk memantau langsung laga Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste U-19, serta semifinal dan final (jika lolos).

Penting bagi Shin Tae-yong untuk memantau langsung aksi Jens Raven dan kawan-kawan. Sebab bukan tak mungkin, ada pemain yang sesuai selera Shin Tae-yong kemudian diandalkan untuk tim senior di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Piala AFF U-19 2024 juga akan menjadi ajang pertaruhan penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven. Jika tampil oke di Piala AF U-19 2024, peluang Jens Raven dibawa ke tim senior pada September 2024 terbuka lebar.