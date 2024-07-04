Kisah Apes Shin Tae-yong Dicurangi Thailand dan Vietnam hingga Bikin Timnas Indonesia U-19 Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19

KISAH apes Shin Tae-yong dicurangi Thailand dan Vietnam hingga bikin Timnas Indonesia U-19 rontok di fase grup Piala AFF U-16 2022 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong pernah memimpin Timnas Indonesia U-19 mengarungi Piala AFF U-16 2022 yang dilangsungkan di Tanah Air pada 2-15 Juli 2022.

Timnas Indonesia U-19 tergabung di grup neraka (Grup A) bersama Vietnam U-19, Thailand U-19, Myanmar U-19, Filipina U-19 dan Brunei U-19. Meski tergabung di grup neraka, Timnas Indonesia U-19 dijagokan lolos sebagai juara grup, mengingat bermain di kandang sendiri.

Shin Tae-yong pernah dirugikan aksi Thailand U-19 dan Vietnam U-19.

Selain bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-19 juga dibesut pelatih sekaliber Shin Tae-yong, juru taktik yang pernah eksis di Piala Dunia 2018. Namun, di luar dugaan Timnas Indonesia U-19 malah Rontok di fase grup setelah finis di posisi tiga Grup A!

Di klasemen akhir Grup A, poin Vietnam U-19, Thailand U-19 dan Timnas Indonesia U-19 sejatinya sama-sama 11 angka. Jika ukurannya selisih gol, Timnas Indonesia U-19 akan menempati puncak karena memiliki surplus 15 gol, unggul jauh dari Vietnam (+9) dan Thailand (+6).

Sayangnya, bukan selisih gol yang menjadi tolok ukur utama ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama. Tolok ukur utamanya adalah head-to-head.

Apes bagi Timnas Indonesia U-19, skuad Garuda Nusantara kalah head-to-head dari Thailand U-19 dan Vietnam U-19. Timnas Indonesia U-19 tercatat bermain 0-0 dengan Thailand U-19 dan Vietnam U-19.