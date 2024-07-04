Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Pilihan Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:03 WIB
5 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Pilihan Shin Tae-yong!
Jens Raven, 1 dari 5 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-19 menjadi tuan rumah Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Surabaya pada 17-29 Juli 2024.

Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Timor Leste, Kamboja dan Filipina. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang ini, pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri menggelar pemusatan latihan dalam beberapa minggu terakhir. Setelah sempat TC di Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024, kali ini pemusatan latihan digelar di Jakarta.

Dalam TC yang sedang berlangsung di Jakarta ini, 33 pemain dipanggil Indra Sjafri. Nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 nama saja untuk didaftarkan ke Piala AFF U-19 2024. Dari 33 pemain yang ada sekarang, lima di antaranya berstatus pemain keturunan. Siapa saja?

Berikut 5 pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024:

5. Meshaal Hamzah

Meshaal Hamzah

Bek Persija Jakarta ini memang lahir di ibu kota Indonesia, Jakarta. Namun, kedua orangtuanya berasal dari Sudan. Sampai akhirnya Meshaal Hamzah mendapatkan paspor Indonesia dan eligible  memperkuat Timnas Indonesia U-19.

4. Ji Da-bin

Ji Da-bin

Ji Da-bin merupakan pesepakbola berdarah Indonesia-Korea Selatan. Darah Korea Selatan ia dapatkan dari sang ayah. Menarik menanti sanggupkah Ji Da-bin muncul sebagai gelandang andalan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

3. Welber Jardim

Welber Jardim

Seperti Ji Da-bin, nama Welber Jardim sudah mencuat sejak memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain yang satu ini dikenal serbabisa karena bermain sama baiknya ketika mentas sebagai fullback ataupun gelandang.

Halaman:
1 2
      
