Skuad Timnas Indonesia U-19 Bakal Dirampingkan Jelang Piala AFF U-19 2024

Skuad Timnas Indonesia U-19 akan kembali mengurangi jumlah pemain jelang Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

SKUAD Timnas Indonesia U-19 akan dirampingkan jelang Piala AFF U-19 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Garuda Muda -julukan Timnas ndonesia U-19-, Indra Sjafri.

Gelaran Piala AFF U-19 akan berlangsung ada 17-29 Juli 2024. Turnaman tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan Stadion 10 November, Surabaya.

Indra Sjafri mengatakan saat ini ada 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan (TC) Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19-. Nantinya, akan ada seleksi untuk menentukan pemain-pemain sesuai kebutuhan tim.

"Setelah kembali dari Toulon Cup, Kami TC dengan 32 pemain. 32 pemain menjadi 26 pemain dalam minggu ini. Dari 26 pemain itu nanti hanya boleh 23 pemain. Jadi, kami masih mengurangi 3 pemain," kata Indra Sjafri di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Pria berusia 61 tahun itu mengatakan timnya memang terus mematangkan persiapan untuk Piala AFF U-19. Hal itu agar Timnas Indonesia U-19 dapat berprestasi dalam ajang tersebut.

"Satu minggu belakangan ini kami sudah melakukan latihan dengan fokus persiapan AFF U-19. Setelah itu kita fokus ke taktikal menghadapi fase grup," katanya.