Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadirnya Jens Raven Buat Persaingan di Timnas Indonesia U-19 Makin Ketat, Dony Tri Pamungkas: Tak Masalah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |03:57 WIB
Hadirnya Jens Raven Buat Persaingan di Timnas Indonesia U-19 Makin Ketat, Dony Tri Pamungkas: Tak Masalah
Pemain Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 semakin ketat usai hadirnya pemain diaspora seperti Jens Raven. Menanggapi hal tersebut, Dony Tri Pamungkas justru tak keberatan karena baginya hal itu justru bagus karena mereka bisa saling belajar demi kebaikan Timnas Indonesia U-19.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-19 terus mematangkan persiapannya menatap Piala AFF U-19 2024. Setelah mentas di Toulon Cup 2024 awal Juni lalu, kini Skuad Garuda Nusantara sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta.

Sebanyak 33 pemain dipanggil oleh Indra Sjafri untuk menjalani TC Timnas Indonesia U-19. Namun nantinya, pelatih asal Sumatera Barat itu akan memangkas skuadnya menjadi 23 untuk berlaga di Piala AFF U-19 2024.

Dari 33 nama itu, ada nama Jens Raven. Tapi, pemain Dordrecht U-21 itu kemungkinan baru bergabung pada tanggal 5 atau 7 Juli mendatang. Kedatangan pemain keturunan ini tentu akan menjadi persaingan pemain Timnas Indonesia U-19 semakin sengit.

Jens Raven

Kendati begitu, Dony tidak merasa kehadiran Jens Raven akan membuatnya tersaingi. Pemain Persija Jakarta itu justru menyambut senang kehadiran striker berusia 18 tahun tersebut. Terlebih, mereka bisa saling bertukar pikiran demi membawa Skuad Garuda Nusantara berjaya.

“Mengenai Raven, saya tidak merasa tersaingi. Justru kita berdua bisa saling belajar, saling bantu. Karena di sini kita kerja tim, ya,” kata Dony, mengutip dari situs PSSI, Kamis (4/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631295/graham-arnold-ogah-pikirkan-wasit-china-yang-pimpin-laga-timnas-indonesia-vs-irak-roi.webp
Graham Arnold Ogah Pikirkan Wasit China yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/04/alex_pastoor_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Bocorkan Kriteria Pemain yang Diturunkan Lawan Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement