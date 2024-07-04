Hadirnya Jens Raven Buat Persaingan di Timnas Indonesia U-19 Makin Ketat, Dony Tri Pamungkas: Tak Masalah

JAKARTA – Persaingan skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 semakin ketat usai hadirnya pemain diaspora seperti Jens Raven. Menanggapi hal tersebut, Dony Tri Pamungkas justru tak keberatan karena baginya hal itu justru bagus karena mereka bisa saling belajar demi kebaikan Timnas Indonesia U-19.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-19 terus mematangkan persiapannya menatap Piala AFF U-19 2024. Setelah mentas di Toulon Cup 2024 awal Juni lalu, kini Skuad Garuda Nusantara sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta.

Sebanyak 33 pemain dipanggil oleh Indra Sjafri untuk menjalani TC Timnas Indonesia U-19. Namun nantinya, pelatih asal Sumatera Barat itu akan memangkas skuadnya menjadi 23 untuk berlaga di Piala AFF U-19 2024.

Dari 33 nama itu, ada nama Jens Raven. Tapi, pemain Dordrecht U-21 itu kemungkinan baru bergabung pada tanggal 5 atau 7 Juli mendatang. Kedatangan pemain keturunan ini tentu akan menjadi persaingan pemain Timnas Indonesia U-19 semakin sengit.

Kendati begitu, Dony tidak merasa kehadiran Jens Raven akan membuatnya tersaingi. Pemain Persija Jakarta itu justru menyambut senang kehadiran striker berusia 18 tahun tersebut. Terlebih, mereka bisa saling bertukar pikiran demi membawa Skuad Garuda Nusantara berjaya.

“Mengenai Raven, saya tidak merasa tersaingi. Justru kita berdua bisa saling belajar, saling bantu. Karena di sini kita kerja tim, ya,” kata Dony, mengutip dari situs PSSI, Kamis (4/7/2024).