Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Indonesia Naik Kelas sebagai Tuan Rumah, PSSI Gunakan VAR di Piala AFF U-19 2024

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |02:01 WIB
Ingin Indonesia Naik Kelas sebagai Tuan Rumah, PSSI Gunakan VAR di Piala AFF U-19 2024
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – PSSI akan menggunakan Video Assistant Referee (VAR) di ajang Piala AFF U-19 2024. Meski sejatinya regulasi FIFA tak mewajibkan penggunaan VAR di turnamen kelompor umur, PSSI ingin tetap memakai teknologi tersebut karena mau Indonesia naik kelas sebagai tuan rumah.

Terbaru VAR digunakan di babak semifinal dan final Piala AFF U-16 2024 Indonesia. Penggunaan VAR tersebut adalah hasil kesepakatan dari PSSI dan AFF.

"Jadi mengusulkan PSSI? Sama-sama," ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat diwawancarai di Stadion Manahan Solo, dikutip Kamis (4/7/2024).

Erick mengungkapkan bahwa penggunaan VAR untuk event sepakbola internasional akan terus dilakukan.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Rencananya, VAR juga akan digunakan untuk ajang Piala AFF U-19 di Surabaya 17 Juli 2024 mendatang.

"Nanti U-19 juga kita pakai lagi VAR supaya kita sebagai tuan rumah tingkatnya beda. Kita kan udah pernah bikin U-17 piala dunia masa turun lagi?" kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631051/timnas-indonesia-u23-takluk-dari-india-u23-di-uji-coba-jelang-sea-games-2025-jev.webp
Timnas Indonesia U-23 Takluk dari India U-23 di Uji Coba Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/persija_jakarta_hyundai.jpg
Persija Jakarta Gaet Raksasa Otomotif Korea untuk Dominasi Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement