Ingin Indonesia Naik Kelas sebagai Tuan Rumah, PSSI Gunakan VAR di Piala AFF U-19 2024

SOLO – PSSI akan menggunakan Video Assistant Referee (VAR) di ajang Piala AFF U-19 2024. Meski sejatinya regulasi FIFA tak mewajibkan penggunaan VAR di turnamen kelompor umur, PSSI ingin tetap memakai teknologi tersebut karena mau Indonesia naik kelas sebagai tuan rumah.

Terbaru VAR digunakan di babak semifinal dan final Piala AFF U-16 2024 Indonesia. Penggunaan VAR tersebut adalah hasil kesepakatan dari PSSI dan AFF.

"Jadi mengusulkan PSSI? Sama-sama," ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat diwawancarai di Stadion Manahan Solo, dikutip Kamis (4/7/2024).

Erick mengungkapkan bahwa penggunaan VAR untuk event sepakbola internasional akan terus dilakukan.

Rencananya, VAR juga akan digunakan untuk ajang Piala AFF U-19 di Surabaya 17 Juli 2024 mendatang.

"Nanti U-19 juga kita pakai lagi VAR supaya kita sebagai tuan rumah tingkatnya beda. Kita kan udah pernah bikin U-17 piala dunia masa turun lagi?" kata dia.