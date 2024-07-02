Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal ke Final Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Puji Daya Juang Timnas Indonesia U-16

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:31 WIB
Meski Gagal ke Final Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Puji Daya Juang Timnas Indonesia U-16
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak terlalu kecewa Timnas Indonesia U-16 gagal ke final Piala AFF U-16 2024. Sebab Erick Thohir sudah senang melihat daya juang para penggawa Timnas Indonesia U-16 yang begitu luar biasa.

Ketum PSSI itu pun juga mengingatkan bahwa perjuangan skuad Garuda Asia belum berakhir. Masih ada pertandingan perebutan peringkat ketiga kontra Vietnam U-16 yang harus dimenangkan Timnas Indonesia U-16.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-16 harus kalah 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Senin (1/7/2024) malam WIB. Kekalahan ini praktis membuat Skuad Garuda Muda gagal melaju ke partai final.

Meski kalah, Erick memberikan jempol kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U-16 karena memberikan perlawanan sengit kepada Australia U-16. Pasalnya, mereka sudah bermain 10 pemain sejak babak pertama atau tepatnya setelah Raihan Apriansyah diganjar kartu merah di menit 27.

Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16

“Timnas Garuda Muda kita bermain baik. Bermain 10 pemain sejak babak pertama, tapi bisa dua kali cetak gol dan memaksa adu penalti menunjukkan fighting spirit mereka luar biasa,” kata Erick dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

“Saya bilang ke mereka jangan tertunduk dan jangan nangis karena tidak ke final, karena mereka bermain sangat baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630649/malam-ini-timnas-indonesia-u22-vs-india-uji-coba-krusial-jelang-sea-games-2025-djf.webp
Malam Ini! Timnas Indonesia U-22 vs India: Uji Coba Krusial Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/kevin_diks_ragnar_oratmangoen.jpg
Pamer Lambang Garuda, Kevin Diks Kirim Sinyal Perang untuk Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement