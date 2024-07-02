Meski Gagal ke Final Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Puji Daya Juang Timnas Indonesia U-16

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak terlalu kecewa Timnas Indonesia U-16 gagal ke final Piala AFF U-16 2024. Sebab Erick Thohir sudah senang melihat daya juang para penggawa Timnas Indonesia U-16 yang begitu luar biasa.

Ketum PSSI itu pun juga mengingatkan bahwa perjuangan skuad Garuda Asia belum berakhir. Masih ada pertandingan perebutan peringkat ketiga kontra Vietnam U-16 yang harus dimenangkan Timnas Indonesia U-16.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-16 harus kalah 3-5 dari Australia U-16 di Stadion Manahan, Solo, Senin (1/7/2024) malam WIB. Kekalahan ini praktis membuat Skuad Garuda Muda gagal melaju ke partai final.

Meski kalah, Erick memberikan jempol kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U-16 karena memberikan perlawanan sengit kepada Australia U-16. Pasalnya, mereka sudah bermain 10 pemain sejak babak pertama atau tepatnya setelah Raihan Apriansyah diganjar kartu merah di menit 27.

“Timnas Garuda Muda kita bermain baik. Bermain 10 pemain sejak babak pertama, tapi bisa dua kali cetak gol dan memaksa adu penalti menunjukkan fighting spirit mereka luar biasa,” kata Erick dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

“Saya bilang ke mereka jangan tertunduk dan jangan nangis karena tidak ke final, karena mereka bermain sangat baik,” sambungnya.