HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 yang Gagal Dinaturalisasi Jadi WNI?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:18 WIB
Ini Satu-satunya Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 yang Gagal Dinaturalisasi Jadi WNI?
Sem Yvel berpotensi menjadi satu-satunya pemian keturunan Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 yang gagal dinaturalisasi menjadi WNI. (Foto: Instagram/@semyvel)
SEM Yvel menjadi satu-satunya pemain keturunan Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 yang gagal dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)? Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri membawa 5 pemain berpaspor Belanda saat turun di turnamen Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada 3-16 Juni 2024.

Mereka ialah Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri), Sem Yvel (gelandang), Mauresmo Hinoke (penyerang) dan Jens Raven (penyerang). Kecuali Jens Raven yang saat itu dalam proses naturalisasi menjadi WNI, mereka dibawa ke Prancis untuk menjalani seleksi.

Tim Geypens saat memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@timgeypens_)

(Tim Geypens saat memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@timgeypens_)

Pemain-pemain yang tampil oke di gelaran tersebut, bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 dan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Senin 1 Juli 2024, Indra Sjafri mengatakan sudah menyetorkan tiga nama pemain berpaspor Belanda kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI (di luar Jens Raven yang sudah sah menjadi WNI per 27 Juni 2024).

"Saya ada merekomendasikan posisi depan satu, center back satu, dan kalau enggak salah bek kiri satu. Saya sudah bicarakan itu dengan PSSI," kata Indra Sjafri di Jakarta, Senin 1 Juli 2024.

Merujuk kepada posisi pemain yang disebutkan Indra Sjafri, itu merujuk kepada Dion Markx (bek tengah), Tim Geypens (fullback kiri) dan Mauresmo Hinoke (penyerang).

Alhasil, diprediksi cuma Sem Yvel, pemain berpaspor Belanda yang main di turnamen Toulon tapi gagal dinaturalisasi menjadi WNI. Sem Yvel yang bermain untuk NAC Breda U-21 memang gagal tampil optimal di turnamen tersebut.

