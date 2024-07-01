Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persiapan Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 Gelar Latihan Masih Tanpa Kehadiran Jens Raven

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:00 WIB
Persiapan Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-19 Gelar Latihan Masih Tanpa Kehadiran Jens Raven
Ji Da-bin lakukan latihan terpisah dengan skuad Timnas Indonesia U-19. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 kembali menggelar latihan demi mematangkan persiapan jelang Piala AFF U-19 2024. Dalam pemusatan latihan (TC) yang digelar di Jakarta itu, terlihat Jens Raven belum bergabung dengan pasukan Indra Sjafri, serta ada dua pemain yang terlihat berlatih terpisah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, tim asuhan Indra Sjafri itu kembali ditempa di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024). Latihan itu dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam latihan itu ada dua pemain skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19, yakni Ji Da-Bin dan Rahmat Syawal yang melakukan latihan terpisah dari rekan-rekan yang lain. Sementara pemain lainnya fokus melahap menu latihan tim pelatih.

Kedua pemain tersebut difokuskan berlari mengelilingi lapangan dan latihan ringan. Ji Da-Bin dan Rahmat Syawal pun tidak ambil bagian dalam gim internal Timnas Indonesia U-19.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-19

Dalam latihan itu pun belum diikuti Jens Raven. Padahal, pemain itu beberapa waktu lalu baru melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2
      
