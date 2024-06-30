Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Fokus Perbaiki Fisik Pemain Timnas Indonesia U-19

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |14:45 WIB
Sesi latihan Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Jelang tampil di Piala AFF U-19 2024, Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 terus menggelar latihan yang langsung dipimpin oleh sang pelatih, Indra Sjafri. Dalam momen itu, Indra pun fokus memberikan latihan fisik agar semakin kuat untuk menghadapi Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia U-19 akan berstatus sebagai tuan rumah di Piala AFF U-19 2024. Tim besutan Indra Sjafri itu akan tergabung dalam Grup A bersama dengan Filipina, Timor Leste, dan Kamboja.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-19 akan berhadapan dengan Filipina U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juli 2024 mendatang. Menjelang laga tersebut, Timnas Indonesia U-19 terus berlatih.

Indra Sjafri mengatakan fokus latihan beberapa waktu belakangan adalah memperkuat kondisi fisik. Namun demikian, pelatih asal Sumatera Barat itu juga menyelipkan latihan untuk meningkatkan kemampuan.

Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024

"Kami terus fokus di peningkatan kondisi fisik pemain,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (30/6/2024).

"Semenjak tanggal 23 sampai dengan 28 Juni porsi latihan tim kami itu 80 persen fisik dan 20 persen teknik dasar. Kami fokus di endurance, strength and speed," sambungnya.

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
