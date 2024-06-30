Jelang Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Fokus Perbaiki Fisik Pemain Timnas Indonesia U-19

JAKARTA – Jelang tampil di Piala AFF U-19 2024, Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 terus menggelar latihan yang langsung dipimpin oleh sang pelatih, Indra Sjafri. Dalam momen itu, Indra pun fokus memberikan latihan fisik agar semakin kuat untuk menghadapi Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia U-19 akan berstatus sebagai tuan rumah di Piala AFF U-19 2024. Tim besutan Indra Sjafri itu akan tergabung dalam Grup A bersama dengan Filipina, Timor Leste, dan Kamboja.

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U-19 akan berhadapan dengan Filipina U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juli 2024 mendatang. Menjelang laga tersebut, Timnas Indonesia U-19 terus berlatih.

Indra Sjafri mengatakan fokus latihan beberapa waktu belakangan adalah memperkuat kondisi fisik. Namun demikian, pelatih asal Sumatera Barat itu juga menyelipkan latihan untuk meningkatkan kemampuan.

"Kami terus fokus di peningkatan kondisi fisik pemain,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (30/6/2024).

"Semenjak tanggal 23 sampai dengan 28 Juni porsi latihan tim kami itu 80 persen fisik dan 20 persen teknik dasar. Kami fokus di endurance, strength and speed," sambungnya.