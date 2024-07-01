Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala AFF U-16 2024: Timnas Thailand U-16 Menunggu Timnas Indonesia U-16?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |18:00 WIB
Jadwal Final Piala AFF U-16 2024: Timnas Thailand U-16 Menunggu Timnas Indonesia U-16?
Timnas Thailand U-16 lolos ke final Piala AFF U-16 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

JADWAL final Piala AFF U-16 2024 sudah dirilis. Partai puncak akan mempertemukan Timnas Thailand U-16 kontra pemenang laga Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB. Seperti biasa, laga dilangsungkan di Stadion Manahan Solo.

Skuad Thailand U-16 dijamin akan duduk tenang malam ini menyaksikan laga Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 diSstadion Manahan dalam laga semifinal Piala AFF U-16 2024. Sebab, mereka sudah memastikan tiket ke partai puncak setelah menang dramatis 2-1 atas Timnas Vietnam U-16 di semifinal.

Timnas Thailand U-16 susah payah menang atas Timnas Vietnam U-16. (Foto: X/@changsuek_th)

(Foto: X/@changsuek_th)

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Vietnam U-23 unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Dau Hong Phong pada menit 52. Berselang Sembilan menit, Thailand U-16 menyamakan kedudukan lewat Pruriphan Phothong.

Ketika laga diprediksi berakhir sama kuat 1-1, Thailand U-16 memastikan kemenangan 2-1 lewat sepakan Chaiwat Ngernma. Ini merupakan final kedelapan Thailand U-16 di Piala AFF U-16.

Dalam tujuh final sebelumnya, Thailand U-16 menang tiga kali dan tumbang empat kali. Thailand U-16 tentunya membidik gelar juara demi mengukuhkan status sebagai tim tersukses di Piala AFF U-16.

Bersama Vietnam U-16, Thailand U-16 berstatus tim dengan koleksi gelar Piala AFF U-16 terbanyak, yakni tiga gelar. Jika juara di edisi kali ini, mereka menyandang empat gelar dan menempati posisi teratas.

Halaman:
1 2
      
