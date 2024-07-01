Advertisement
PIALA AFF U-16 2024

Piala AFF U-16 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:39 WIB
Piala AFF U-16 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Australia U-16 Malam Ini, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-16 berjumpa Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Senin (1/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membidik kemenangan demi misi tampil di final Piala AFF U-16 2024. Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, meminta Mochammad Mierza Firjatullah dan kawan-kawan untuk tampil tanpa beban.

Timnas Indonesia U-16 siap tempur melawan Australia U-16d i semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-16 siap tempur melawan Australia U-16d i semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Jika bermain dengan beban di pundak, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- bakal kesulitan. Hal itu karena lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U-16 bukanlah tim sembarangan.

Timnas Australia U-16 tidak terkalahkan di tiga laga fase grup yang dijalani. Skuad asuhan Brad Maloney ini juga tidak kebobolan dalam tiga pertandingan yang dilakoni.

“Pertandingan melawan Australia tentu tidak mudah buat kami. Seluruh pemain sudah siap untuk laga kontra Australia dan kami siap menampilkan permainan terbaik. " kata Nova Arianto, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

"Kami berharap pemain bermain tanpa beban. Apalagi saat ini seluruh pemain mengalami perkembangan yang positif sejak laga perdana di turnamen ini," lanjut pelatih 48 tahun ini.

Halaman: 1 2
1 2
      
