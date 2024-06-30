Manuel Neuer Lewati Rekor Manis Bastian Schweinsteiger Usai Bawa Timnas Jerman Lolos Perempatfinal Euro 2024

DORTMUND - Kiper Tim Nasional (Timnas) Jerman, Manuel Neuer mencatatkan rekor manis kala membantu Der Panzer lolos ke perempatfinal Euro 2024. Neuer tepatnya sukses melewati catatan penampilan legenda Timnas Jerman, Bastian Schweinsteiger,

Ya, Timnas Jerman berhasil melangkah ke perempatfinal setelah menumbangkan Denmark 2-0 di babak 16 besar. Pertandingan itu berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Minggu (30/6/2024) dini hari WIB.

BACA JUGA: Julian Nagelsmann Akui Timnas Jerman Susah Payah Kalahkan Denmark di 16 Besar Euro 2024

Dua gol untuk Der Panzer -julukan Timnas Jerman- dibukukan melalui tendangan penalti Kai Havertz (53' (P)), dan Jamal Musiala (68'). Kemenangan ini sekaligus membuat Neuer menciptakan rekor baru.

Menurut catatan Opta Franz, Neuer berhasil melewati catatan Bastian Schweinsteiger di turnamen Euro. Kiper Bayern Munich itu kini menjadi pemain Jerman dengan penampilan terbanyak di Euro.

"Manuel Neuer tampil ke-19 di Euro hari ini, menyalip rekor Bastian Schweinsteiger dengan 18 penampilan di kompetisi ini untuk Jerman," tulis Opta Franz, dikutip dari akun resmi X nya (@OptaFranz), Minggu (30/6/2024).