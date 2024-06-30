Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Julian Nagelsmann Akui Timnas Jerman Susah Payah Kalahkan Denmark di 16 Besar Euro 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |08:18 WIB
Julian Nagelsmann Akui Timnas Jerman Susah Payah Kalahkan Denmark di 16 Besar Euro 2024
Pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann (Foto: UEFA)
PELATIH Timnas Jerman, Julian Nagelsmann mengakui timnya harus bersusah payah untuk mengalahkan Denmark di 16 besar Euro 2024. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- sukses menyingkirkan Denmark usai menang meyakinkan 2-0 pada laga yang berlangsung di Signal Iduna Park pada Minggu (30/6/2024) dini hari WIB.

Tampil di depan pendukungnya sendiri, Der Panzer -julukan Jerman- mampu menekan Denmark di menit-menit awal pertandingan. Namun sayang, hujan lebat dan petir yang melanda wilayah stadion membuat laga dihentikan cukup lama setelah 34 menit laga berjalan.

 

Setelah rehat, Denmark mulai bisa gantian menebar ancaman. Bahkan, di awal babak kedua, tim asuhan Kasper Hjulmand itu sempat mencetak gol lewat Joachim Andersen, tetapi dianulir oleh wasit lewat tayangan VAR karena rekannya berada dalam posisi offside dalam prosesnya.

Beruntung selepas itu Jerman malah mendapatkan hadiah penalti dari wasit karena Andersen melakukan handball di kotak terlarang. Kai Havertz yang ditunjuk sebagai algojo pun sukses melakukan tugasnya dengan baik pada menit 53.

Lima belas menit setelahnya, Jamal Musiala menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0. Toni Kroos dkk pun sempat menorehkan gol lainnya lewat Florian Writz tetapi gol itu tidak disahkan karena mereka berada dalam posisi offside.

Oleh karena itu, Nagelsmann menyebut laga ini adalah pertandingan yang liar. Timnya harus melalui serangkaian drama yang terjadi untuk bisa mengamankan kemenangan atas Tim Dinamit -julukan Denmark.

