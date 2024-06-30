Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Menang 2-0, Der Panzer Lolos ke Perempatfinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |04:20 WIB
Hasil Timnas Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Menang 2-0, Der Panzer Lolos ke Perempatfinal!
Laga Timnas Jerman vs Timnas Denmark di 16 besar Euro 2024. (Foto: Reuters)
HASIL Timnas Jerman vs Denmark di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 sehingga memastikan diri lolos ke perempatfinal.

Duel Timnas Jerman vs Denmark digelar di Signal Iduna Park, Jerman, pada Minggu (30/6/2024) mulai pukul 02.00 WIB. Laga dihentikan sementara karena hujan deras disertai petir yang mengguyur stadion.

Timnas Jerman vs Timnas Denmark

Tetapi, laga akhirnya bisa dilanjutkan lagi usai cuaca kembali membaik. Jerman pun akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Kai Havertz (53’ P) dan juga Jamal Musiala (68’).

Hasil ini membawa Jerman lolos ke perempatfinal Euro 2024. Di babak berikutnya, mereka masih menanti lawannya, yakni pemenang duel Spanyol vs Georgia.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru berjalan 4 menit, Jerman sudah berhasil menjebol gawang Denmark. Gol itu dicetak Nico Schlotterbeck lewat sundulannya usai menerima bola sepak pojok dari Toni Kroos. Sayangnya, gol itu dianulir wasit usai berkomunikasi dengan wasit VAR.

Jerman tak menyerah. Hanya berselang dua menit kemudian, mereka menebar ancaman berbahaya lagi ke gawang Denmark lewat tendangan keras Joshua Kimmich dari luar kotak penalti. Tetapi sayang, bola yang mengarah tepat ke gawang Denmark itu masih bisa ditepis Kasper Schmeichel.

Terus diserang, Denmark tak pasrah begitu saja. Mereka tetap berusaha membangun serangan balik, tetapi gagal berbuah manis. Salah satunya lewat tendangan Christian Eriksen pada menit ke-22 yang masih bisa diblok pemain di lini belakang Jerman.

Duel berjalan makin seru setelah itu. Kedua tim terus jual beli serangan demi mencetak gol lebih dahulu di babak pertama ini.

Timnas Jerman vs Timnas Denmark ditunda

Tetapi, pada menit ke-35, laga Timnas Jerman vs Denmark harus ditunda sejenak. Pasalnya, kondisi di Signal Iduna Park menjadi tak mendukung lantaran cuaca buruk. Hujan deras yang turun disertai petir tentunya bisa membahayakan keselamatan pemain jika terus dilanjutkan.

Setelah kurang lebih 15 menit laga dihentikan, duel Timnas Jerman vs Denmark pun dilanjutkan. Denmark pun tampil lebih menekan usai jeda panjang ini. Tetapi, sederet peluang yang didapat masih belum bisa berbuah gol. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.

