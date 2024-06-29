Jadwal Semifinal Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16, Vietnam U-16 Tantang Thailand U-16!

Para pemain Timnas Indonesia U-16 kala berlaga. (Foto: PSSI)

JADWAL semifinal Piala AFF U-16 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16.

Ya, ajang Piala AFF U-16 2024 sudah memasuki babak semifinal. Timnas Indonesia U-16 sendiri berhasil melesat ke babak empat besar usai keluar sebagai juara Grup A.

Lalu, ada Vietnam U-16 yang menembus semifinal setelah menjadi juara Grup B. Kemudian, Australia U-16 keluar sebagai juara Grup C. Satu tiket lainnya menjadi milik Thailand U-16 lewat jalur runner-up terbaik.

Di babak semifinal, Timnas Indonesia U-16 pun akan berhadapan dengan Australia U-16. Sementara Vietnam U-16, mereka akan menghadapi Thailand U-16.

Kedua pertandingan itu akan digelar pada 1 Juli 2024. Laga Vietnam U-16 vs Thailand U-16 akan digelar lebih dahulu. Tepatnya, pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada pukul 15.00 WIB.

Kemudian, ada pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16. Laga itu akan digelar di Stadion Manahan pada pukul 19.30 WIB.

Penampilan Timnas Indonesia U-16 tentunya akan sangat dinantikan. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- sendiri diketahui bertekad meraih kemenangan demi menembus babak final.