Jumpa Timnas Thailand U-16, Timnas Vietnam U-16 Disebut Dalam Masalah Jelang Semifinal Piala AFF U-16 2024

MEDIA Vietnam, Soha, menyebut Timnas Vietnam U-16 mempunyai masalah besar di babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Thailand U-16!

Vietnam U-16 telah memastikan satu tempat di babak semifinal Piala AFF U-16 2024. Hal tersebut dipastikan usai The Young Golden Star Warriors menjadi juara Grup B dengan mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga.

Meski memiliki poin sama dengan Timnas Kamboja U-16, Vietnam dipastikan menjadi juara Grup B. Pasalnya, skuad asuhan Tran Minh Chien unggul produktivitas gol dengan torehan 21 gol dan kemasukan dua kali.

Di babak semifinal, Vietnam akan menghadapi Timnas Thailand U-16 selaku runner-up terbaik. The Young Elephant War gagal menjadi juara grup C karena kalah bersaing dengan Timnas Australia U-16.

Melihat jadwal semifinal, media Vietnam menyebut timnya mendapatkan masalah besar. Pasalanya, Soha menilai cuaca panas akan mempengaruhi permainan di laga nanti.