HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Punya Keuntungan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |18:01 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Punya Keuntungan!
Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Kedua tim akan bersua pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Kepastian itu didapat usai The Joeys menang telak 12-0 atas Timnas Timor Leste U-16 di partai terakhir Grup C. Sementara, Timnas Thailand U-16 mengalahkan Timnas Malaysia U-16 3-1 di laga lain.

Fadly Alberto Hengga (10) di Timnas Indonesia U-16 (Foto: PSSI)

Sebelum laga, Australia dan Thailand berebut posisi teratas karena sama-sama mengemas empat poin. The Young Elephant War berhak berada di puncak karena unggul selisih gol plus enam (6-0).

Sayangnya, mereka hanya mampu menang 3-1 atas Malaysia di laga terakhir. Alhasil, Thailand harus puas berada di posisi dua dengan nilai tujuh dan selisih gol surplus delapan (9-1).

Di sisi lain, Australia sukses melaju sebagai juara grup. Sebab, mereka finis dengan raihan tujuh poin dan keunggulan selisih gol surplus 14 (14-0)!

