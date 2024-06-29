Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Punya Keuntungan!

Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

SOLO – Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Kedua tim akan bersua pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Kepastian itu didapat usai The Joeys menang telak 12-0 atas Timnas Timor Leste U-16 di partai terakhir Grup C. Sementara, Timnas Thailand U-16 mengalahkan Timnas Malaysia U-16 3-1 di laga lain.

Sebelum laga, Australia dan Thailand berebut posisi teratas karena sama-sama mengemas empat poin. The Young Elephant War berhak berada di puncak karena unggul selisih gol plus enam (6-0).

Sayangnya, mereka hanya mampu menang 3-1 atas Malaysia di laga terakhir. Alhasil, Thailand harus puas berada di posisi dua dengan nilai tujuh dan selisih gol surplus delapan (9-1).

Di sisi lain, Australia sukses melaju sebagai juara grup. Sebab, mereka finis dengan raihan tujuh poin dan keunggulan selisih gol surplus 14 (14-0)!