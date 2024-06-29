Klasemen Akhir Grup C Piala AFF U-16 2024: Timnas Australia U-16 di Puncak, Tantang Timnas Indonesia U-16!

BERIKUT klasemen akhir Grup C Piala AFF U-16 2024. Timnas Australia U-16 menjadi juara grup dan menantang Timnas Indonesia U-16 di semifinal.

Kepastian itu didapat usai The Joeys menang telak 12-0 atas Timnas Timor Leste U-16 di partai terakhir Grup C. Sementara, Timnas Thailand U-16 mengalahkan Timnas Malaysia U-16 3-1 di laga lain.

Sebelum laga, Australia dan Thailand berebut posisi teratas karena sama-sama mengemas empat poin. The Young Elephant War berhak berada di puncak karena unggul selisih gol plus enam (6-0).

Sayangnya, mereka hanya mampu menang 3-1 atas Malaysia di laga terakhir. Alhasil, Thailand harus puas berada di posisi dua dengan nilai tujuh dan selisih gol surplus delapan (9-1).

Di sisi lain, Australia sukses melaju sebagai juara grup. Sebab, mereka finis dengan raihan tujuh poin dan keunggulan selisih gol surplus 14 (14-0)!

Dengan situasi itu, Australia akan menantang Timnas Indonesia U-16 selaku juara Grup A. Sementara itu, Thailand dihadang Timnas Vietnam U-16 di semifinal sebagai juara Grup B.