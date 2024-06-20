Nova Arianto Ungkap Pesan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia U-16

PELATIH Timnas Indonesia U-16 , Nova Arianto mendapat pesan dari Pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong. Nova diminta memberikan sebuah instruksi khusus pada pemain agar bermain enjoy dan memperhatikan masalah mental.

"Coach Shin Tae-yong cuma pesen selalu bisa bermain enjoy. Coach Shin juga sampaikan masalah mental. Mental pemain harus lebih kuat saat menghadapi siapapun," katanya saat diwawancarai di Solo, Kamis (20/6).

Diungkapkan Nova bahwa sejauh ini PSSI belum membebani Timnas U-16 dengan target tertentu. Namun demikian, mantan Bek Timnas Indonesia itu ingin mengulang pencapaian di tahun 2022 yakni merengkuh gelar juara.

"Di edisi sebelumnya kita mendapatkan juara itu menjadi motivasi bagi kami agar bisa menyamai prestasi di edisi sebelumnya," ujar ya.

Disinggung target pribadi, Nova hanya mentargetkan kemenangan untuk setiap pertandingan di ajang Piala AFF.

"Target pribadi saya akan fokus ke tim per tim. Saya akan fokus ke Singapura bagaimana meraih hasil terbaik baru fokus dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya," katanya.