Piala AFF U-16 2024: Meski Tak Tahu Kekuatan Singapura, Nova Arianto Optimis Timnas Indonesia U-16 Bakal Menang

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Nova Arianto mengakui belum tahu kekuatan lawan perdana Garuda Asia di Piala AFF U-16 2024, yakni Timnas Singapura U-16. Meski ia mengakui buta akan kekuatan lawan, Nova tetap optimis Timnas Indonesia U-16 bisa memetik kemenangan.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-16 2024 akan digelar di Solo pada 21 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-16 tergabung dalam Grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura.

Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan melawan Singapura di Stadion Manahan, Jumat (21/6/2024) malam WIB. Kendati sudah mematangkan persiapannya, Nova mengungkapkan tidak tahu banyak kekuatan tim muda The Lions -julukan Timnas Singapura- tersebut.

“Pastinya kita buta kekuatan tim Singapura,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/6/2024).

Nova pun tak ingin ambil pusing. Eks pemain Persib Bandung ini hanya ingin fokus memoles skuadnya agar bisa meraih kemenangan atas Singapura di matchday perdana Grup A Piala AFF U-16 2024.