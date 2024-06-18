Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 yang Dimulai Minggu Ini: Live di TV Mana?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |21:09 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 yang Dimulai Minggu Ini: Live di TV Mana?
Berikut jadwal Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 yang dimulai minggu ini akan diulas Okezone. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16 akan ambil bagian di Piala AFF U-16 2024 yang dilangsungkan di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024.

Skuad asuhan Nova Arianto tergabung di Grup A bersama Laos, Filipina dan Singapura. Sementara itu, Grup B ditempati Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Brunei, serta Grup C diisi Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Australia. Hanya juara di masing-masing grup serta satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2024.

Pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto. (Foto: PSSI))

(Pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto. (Foto: PSSI)

Demi mendapatkan hasil maksimal, persiapan matang dibuat Timnas Indonesia U-16. Rangkaian laga uji coba telah dilakukan Timnas Indonesia U-16 sebagai persiapan. Terbaru, mereka menang telak 5-1 atas Bhayangkara FC Youth. Nova Arianto pun mengakui persiapan skuadnya sejauh ini sangat baik.

“Persiapan Timnas Indonesia U-16 sejauh ini berjalan sangat baik,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/6/2024).

Nova Arianto saat ini memusatkan fokusnya dengan menempa taktik kepada para pemain Timnas Indonesia U-16. Ia juga memantau ketat kondisi anak asuhnya karena ingin dalam kondisi bugar saat menghadapi Singapura pada Jumat, 21 Juni 2024.

“Saat ini fokus kami selain taktikal tetapi menjaga kondisi fisik pemain agar bugar di saat game pertama kami melawan Singapura,” terang eks pemain Persib Bandung tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
