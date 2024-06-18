Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Klaim Persiapan Timnas Indonesia U-16 Sudah 75 Persen

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |20:14 WIB
Jelang Piala AFF U-16 2024, Nova Arianto Klaim Persiapan Timnas Indonesia U-16 Sudah 75 Persen
Nova Arianto kini menjadi pelatih Timnas Indonesia U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, membeberkan persiapan timnya jelang mentas di Piala AFF U-16 2024. Dia mengklaim persiapan Timnas Indonesia U-16 sudah 75 persen.

Piala AFF U-16 2024 dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Ajang itu akan dilakoni skuad Garuda Asia di Solo, Jawa Tengah.

Timnas Indonesia U-16

Di Piala AFF U-16 2024, Timnas Indonesia U-16 tergabung di Grup A. Pasukan Nova Arianto akan berhadapan dengan Laos, Filipina, dan Singapura.

Nova Arianto mengatakan Timnas Indonesia U-16 sudah mencapai 75 persen dalam persiapannya tampil di Piala AFF U-16 2024. Ia pun menjelaskan bakal menyempurnakan tim dan memastikan siap tampil.

"Perkembangan tim cukup baik di mana saat ini kami sudah mencapai 75 persen persiapan untuk menghadapi Piala AFF U-16. Kami akan menyempurnakan tim lebih lanjut dalam beberapa hari ini untuk memastikan mereka siap," kata Nova Arianto, dikutip dari laman resmi AFF, Selasa (18/6/2024).

