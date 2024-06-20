Doa Tulus Masyarakat Malaysia Ingin Lihat Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026

DOA tulus masyarakat Malaysia yang ingin melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.

Timnas Indonesia akan bersaing bersama 17 negara lain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. total sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, China, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Indonesia, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia dan Palestina.

(Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan format fase grup. Akan ada tiga grup yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat (enam negara) di masing-masing grup akan melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Melihat komposisi skuad sekarang, secara realistis target Timnas Indonesia adalah finis di posisi tiga atau empat. Namun, finis di posisi tiga dan empat juga belum tentu bisa digapai mengingat, tim-tim seperti Uzbekistan hingga Yordania Berpotensi merecoki.

Beda halnya jika Timnas Indonesia mendapatkan sejumlah pemain diaspora tambahan. Beberapa nama yang bisa didekati PSSI utntuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Ole Romeny (FC Utrecht), Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Pascal Struijk (Leeds Unired) dan lain-lain.