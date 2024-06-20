Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Doa Tulus Masyarakat Malaysia Ingin Lihat Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |09:43 WIB
Doa Tulus Masyarakat Malaysia Ingin Lihat Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia didoakan lolos Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOA tulus masyarakat Malaysia yang ingin melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.

Timnas Indonesia akan bersaing bersama 17 negara lain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. total sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, China, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Indonesia, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia dan Palestina.

Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

(Timnas Indonesia siap tempur di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan format fase grup. Akan ada tiga grup yang mana masing-masing grupnya berisikan enam negara.

Dua tim teratas di masing-masing grup (enam negara) otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finis di posisi tiga dan empat (enam negara) di masing-masing grup akan melanjutkan kiprah di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Melihat komposisi skuad sekarang, secara realistis target Timnas Indonesia adalah finis di posisi tiga atau empat. Namun, finis di posisi tiga dan empat juga belum tentu bisa digapai mengingat, tim-tim seperti Uzbekistan hingga Yordania Berpotensi merecoki.

Beda halnya jika Timnas Indonesia mendapatkan sejumlah pemain diaspora tambahan. Beberapa nama yang bisa didekati PSSI utntuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Ole Romeny (FC Utrecht), Mees Hilgers (FC Twente), Kevin Diks (FC Copenhagen), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Pascal Struijk (Leeds Unired) dan lain-lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192550/penasihat_teknis_pssi_jordi_cruyff_sepakat_gabung_ajax_amsterdam_jordicruyff-dIR9_large.jpg
PSSI Angkat Bicara soal Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661199/reaksi-pelatih-timnas-futsal-indonesia-u19-jadi-runnerup-piala-aff-u19-2025-xnp.webp
Reaksi Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Jadi Runner-Up Piala AFF U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/24/Reuters_Anthony_Joshua.JPG
Kondisi Terbaru Petinju Anthony Joshua usai Kecelakaan Maut di Nigeria yang Tewaskan 2 Orang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement