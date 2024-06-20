Kisah Nathan Tjoe-A-On, Pemain yang Moncer di Timnas Indonesia tapi Susah Payah Dapat Menit Bermain di Swansea City

KISAH Nathan Tjoe-A-On, pemain yang moncer di Timnas Indonesia tapi susah payah dapat menit bermain di Swansea City. Hal tersebut tentu cukup mengherankan.

Seperti diketahui, nama Nathan Tjoe-A-On merupakan pemain idaman para pendukung Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, pemain berusia 22 tahun ini merupakan sosok yang loyal dengan kesiapannya untuk bermain di posisi mana pun.

Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2023, Nathan setidaknya pernah bermain dalam tiga posisi berbeda, yakni bek kiri, bek tengah dan juga gelandang bertahan. Menariknya, ia mampu tampil sama baiknya meski bukan di posisi naturalnya.

Karena hal ini pula, Nathan selalu dipercaya tampil di setiap laga yang dimainkan oleh skuad Garuda. Bukan sebatas tampil, kontribusinya juga sangat luar biasa.

Terbaru, di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Timnas Filipina, Nathan yang berduet dengan Thom Haye di lini tengah sukses mempersembahkan dua assist untuk dua gol yang dicetak oleh anak asuh Shin Tae-yong. Hal itu membuktikan kapasitasnya sebagai pesepakbola.

Sayangnya, meski tampil sangat moncer di Timnas Indonesia, ia justru kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di timnya sendiri, yakni Swansea City. Bahkan, sepanjang musim 2023-2024, Nathan sama sekali tidak pernah bermain.

Dalam 17 laga, ia hanya duduk di bangku cadangan skuad dalam 10 laga. Sisanya, Nathan tidak masuk ke dalam skuad sama sekali sebelum akhirnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari 2024.