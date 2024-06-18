Bawa-Bawa Shin Tae-yong, Rafael Struick Menuduh Nathan Tjoe-A-On Berbohong?

AKSI dua penggawa muda Timnas Indonesia, Rafael Struick dan Nathan Tjoe-A-On, kala bermain game bersama curi perhatian. Bagaimana tidak, sembari asyik menjawab pertanyaan yang tersaji dalam kuis itu, Rafael Struick sampai menuduh Nathan Tjoe-A-On berbohong. Bahkan tudingan ini disampaikan hingga Rafael membawa-bawa sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Momen itu tepatnya terdapat dalam video yang diunggah di channel Youtube Freeport Indonesia. Dalam video itu, Rafael Struick bermain game bersama Nathan dan juga Yance Sayuri.

Pada game itu, tiga penggawa Timnas Indonesia itu menjawab bersama pertanyaan yang diajukan. Mereka hanya perlu menjawab pernah atau tidak pernah.

Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah para pemain Timnas Indonesia itu pernah atau tidak pernah dimarahi Shin Tae-yong. Nathan pun menjawab tidak pernah.

Mendapati jawaban ini, Rafael Struick langsung bereaksi dengan menuduh Nathan berbohong. Pasalnya, dia merasa Nathan pernah kena marah pelatih Timnas Indonesia.