Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Antusias Gabung Real Madrid, Kylian Mbappe Tak Sabar Main di Hadapan Madridista

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |00:00 WIB
Antusias Gabung Real Madrid, Kylian Mbappe Tak Sabar Main di Hadapan Madridista
Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Kebahagiaan tengah dirasakan pemain Timnas Prancis, Kylian Mbappe lantaran berhasil bergabung dengan klub impiannya, yakni Real Madrid. Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu pun kini sudah tidak sabar bermain di hadapan Madridista –sebutan pendukung Madrid.

Real Madrid membuat pengumuman mengejutkan pada Selasa 4 Juni 2024 dini hari WIB. Pasalnya, Los Blancos -julukan Real Madrid- mengumumkan Kylian Mbappe bakal berada di klub dengan kontrak lima musim.

Dengan bergabungnya Kylian Mbappe selepas musim 2023-2024 mengakhiri rumor transfer. Pasalnya, kegagalan bergabung dengan pada 2022 membuat El Real dan Kylian Mbappe terus dirumorkan akan bersatu.

Sementara Kylian Mbappe tak menutupi kegembiraannya usai resmi diumumkan bergabung dengan Real Madrid. Melalui sosial medianya, ia mengunggah foto bersama Cristiano Ronaldo dengan mengenakan jaket Real Madrid.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe pun mengaku mimpinya untuk bergabung dengan Real Madrid menjadi kenyataan. Ia pun tak sabar untuk bertemu dengan para penggemar Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655733/hasil-sea-games-2025-pencak-silat-seni-regu-putra-sumbang-emas-ke36-untuk-indonesia-cin.webp
Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Seni Regu Putra Sumbang Emas ke-36 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/persib_vs_malut_united.jpg
Kejutan Besar di Ternate! Persib Dihajar Malut United, Gagal Kudeta Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement