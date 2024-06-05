Antusias Gabung Real Madrid, Kylian Mbappe Tak Sabar Main di Hadapan Madridista

PARIS - Kebahagiaan tengah dirasakan pemain Timnas Prancis, Kylian Mbappe lantaran berhasil bergabung dengan klub impiannya, yakni Real Madrid. Mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu pun kini sudah tidak sabar bermain di hadapan Madridista –sebutan pendukung Madrid.

Real Madrid membuat pengumuman mengejutkan pada Selasa 4 Juni 2024 dini hari WIB. Pasalnya, Los Blancos -julukan Real Madrid- mengumumkan Kylian Mbappe bakal berada di klub dengan kontrak lima musim.

BACA JUGA: Respons Cristiano Ronaldo Setelah Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid

Dengan bergabungnya Kylian Mbappe selepas musim 2023-2024 mengakhiri rumor transfer. Pasalnya, kegagalan bergabung dengan pada 2022 membuat El Real dan Kylian Mbappe terus dirumorkan akan bersatu.

Sementara Kylian Mbappe tak menutupi kegembiraannya usai resmi diumumkan bergabung dengan Real Madrid. Melalui sosial medianya, ia mengunggah foto bersama Cristiano Ronaldo dengan mengenakan jaket Real Madrid.

Kylian Mbappe pun mengaku mimpinya untuk bergabung dengan Real Madrid menjadi kenyataan. Ia pun tak sabar untuk bertemu dengan para penggemar Real Madrid.