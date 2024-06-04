Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Cristiano Ronaldo Setelah Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |12:01 WIB
Respons Cristiano Ronaldo Setelah Kylian Mbappe Resmi Gabung Real Madrid
Kylian Mbappe dapat dukungan dari Cristiano Ronaldo setelah gabung Real Madrid. (Foto: REUTERS)
A
A
A

RESPONS Cristiano Ronaldo setelah Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid akan diulas Okezone. Kylian Mbappe baru saja dikontrak Real Madrid selama lima tahun pada Selasa (4/6/2024) dini hari WIB.

Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer, mengingat yang bersangkutan habis masa baktinya bersama Paris Saint-Germain (PSG) per 30 Juni 2024. Kehadiran Kylian Mbappe pun mendapat respons top skor sepanjang masa Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo memberi dukungan kepada Kylian Mbappe

(Cristiano Ronaldo memberi dukungan kepada Kylian Mbappe)

"Giliran saya melihat Anda bermain (di Real Madrid)," kata Cristiano Ronaldo dilansir dari Tuttomercato, Selasa (4/6/2024).

Cristiano Ronaldo mengatakan Kylian Mbappe akan menambah warna baru dalam skuad Real Madrid. Ia menilai Los Blancos -julukan Real Madrid- akan semakin diperhitungkan dalam kancah percaturan sepakbola Eropa seiring kehadiran penyerang 25 tahun tersebut.

"Saya senang melihat Anda menerangi Bernabeu. Hala Madrid," lanjut pesepakbola yang kini merumput bersama Al Nassr tersebut.

Di sisi lain, Kylian Mbappe mengaku sangat bahagia dapat merapat ke Real Madrid. Ia menilai berhasil merealisasikan mimpinya menjadi sebuah kenyataan.

Halaman:
1 2
      
