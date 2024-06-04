Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bukan 7 atau 10, Ini Nomor Punggung yang Digunakan Kylian Mbappe di Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |05:40 WIB
Bukan 7 atau 10, Ini Nomor Punggung yang Digunakan Kylian Mbappe di Real Madrid
Kylian Mbappe resmi gabung Real Madrid. (Foto: Instagram/k.mbappe)
MADRID Real Madrid telah mengumumkan Kylian Mbappe resmi bergabung di musim panas 2024 ini. Menariknya, mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut dikabarkan tidak akan menggunakan nomor 7 atau 10 saat bergabung dengan Los Blancos –julukan Madrid– nanti.

Seperti yang diketahui, Madrid baru saja memberitahukan kabar baik itu pada Selasa (4/6/2024) dini hari WIB. Berdasarkan pernyataan dari pihak Madrid, Mbappe dikontrak hingga lima tahun ke depan.

“Real Madrid CF dan Kylian Mbappe telah mencapai kesepakatan di mana ia akan menjadi pemain Real Madrid untuk lima musim ke depan,” bunyi pernyataan Real Madrid di laman resmi, Selasa (4/6/2024).

Lantas dengan bergabungnya Mbappe, maka nomor punggung berapa yang akan ia kenakan? Selama ini Mbappe dikenal sebagai pemain dengan bernomor punggung 10 di Timnas Prancis dan mengenakan nomor 7 di PSG.

Kylian Mbappe

Kendati demikian, sulit rasanya melihat Mbappe akan mengenakan dua nomor tersebut saat berada di Madrid nanti. Pasalnya nomor 7 dan 10 dikenakan oleh dua pemain penting Madrid.

Tepatnya nomor punggung 7 saat ini dikenakan oleh Vinicius Junior. Sementara 10 dikenakan oleh sang maestro, Luka Modric, yang dikabarkan akan memperpanjang kontraknya setahun lagi di Madrid.

Halaman:
1 2
      
